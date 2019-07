Neue Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am 15. Dezember

Die Mitglieder des VfB Stuttgart können nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich am 15. Dezember einen neuen Clubchef wählen. Auf diesen Tag wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle terminiert, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Bis dahin sollen die Geschäfte von Vizepräsident Bernd Gaiser und Hans H. Pfeifer geführt werden, der vom Vereinsbeirat nach Dietrichs Rücktritt interimsweise ins Präsidium berufen wurde. Gaiser wird bis zur Präsidentenwahl zudem den vakanten Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.

Bis zum 15. September können sich nun alle Mitglieder, welche die Anforderungen der Vereinssatzung erfüllen, für das Präsidentenamt beim Vereinsbeirat bewerben. Parallel wird das Club-Gremium von sich aus auf geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten zugehen. Außerdem soll darüber entschieden werden, ob der neue Clubchef wie zuletzt Dietrich erneut ehrenamtlich, oder künftig wieder haupt- oder nebenamtlich tätig sein soll.

