Neue Leiterin will Donaueschinger Musiktage neu aufstellen

Die Donaueschinger Musiktage sollen digitaler, jünger und internationaler werden. Das kündigte die neue künstlerische Leiterin Lydia Rilling am Mittwoch an. Das renommierte Festival für Neue Musik soll das werden, „was die documenta für die bildende Kunst ist“. Die documenta in Kassel ist die weltweit bedeutendste Schau der zeitgenössischen Kunst. Die Musiktage sollen zwar Präsenzfestival vor Ort bleiben. „Es ist auch ein soziales Ereignis, aber das Festival ist mehr als das“, betonte Rilling. Sie will den virtuellen Raum erobern, neue Potenziale erschließen und den Kreis der Klangkünstler vergrößern.

Rilling begreift die Musiktage als Kernzelle eines großen internationalen Netzwerks: „Wir wollen Verbindungen herstellen und das Festival erweitern.“ Ab 2023 wird sie ihre Ideen umsetzen. Dazu gehört ein jährlicher Themenschwerpunkt „mit hoher gesellschaftlicher Relevanz“ - als Zeichen, dass man nicht im Elfenbeinturm sitzt. Das Thema für nächstes Jahr verriet sie nicht. Die diesjährigen Musiktage (13.-16. Oktober) tragen noch ganz die Handschrift ihres Vorgängers. Zu den Highlights dürften zwei Konzerte zählen, die sich musikalisch der Krankheit Parkinson annähern.

Rilling (42) ist Kuratorin und Musikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt zeitgenössische Musik und Musiktheater. Sie leitete zuvor das Festival rainy days und war Chefdramaturgin an der Philharmonie Luxembourg. Seit März hat sie als erste Frau in der 100-jährigen Geschichte der Musiktage die Nachfolge von Björn Gottstein angetreten, der das Festival seit 2015 geleitet hatte.

Die Donaueschinger Musiktage gelten als das weltweit älteste und bedeutendste Festival für Neue Musik. Prägende Figur der ersten Jahre war der Komponist Paul Hindemith (1895-1963). Das Festival wird unter anderem vom SWR, von der Kulturstiftung des Bundes, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Donaueschingen gefördert. Seit 1950 liegt die Künstlerische Leitung in den Händen des SWR beziehungsweise des ehemaligen SWF, der Kompositionsaufträge vergibt und seine Ensembles den Musiktagen zur Verfügung stellt.

