Stuttgart (dpa/lsw) - Führungswechsel an Baden-Württembergs Vorzeige-Museum: Christiane Lange wird heute offiziell Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart. Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) wird sie bei einem Festakt in ihr Amt einführen. Lange ist Nachfolgerin von Sean Rainbird, der vergangenes Jahr an die Spitze der Irischen Nationalgalerie in Dublin wechselte. Die 48-Jährige ist gebürtige Mainzerin. Sie studierte in München und Berlin Kunstgeschichte, bayerische Geschichte, Volkskunde sowie Kirchengeschichte. Zuletzt war sie Direktorin der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München.