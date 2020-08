Von Schwäbische Zeitung

Erinnerungsfotos an einen schönen Tag im Städtle sollten unbedingt an der „Tettnanger Kusshaltestelle“ gemacht werden, schreiben die Initiatoren. Ab Samstag, 29. August, wird es diese Möglichkeit in der Montfortstraße geben. Ursprünglich hatte die gelbe Stele 20 Jahre als Bushaltestelle in der Karlstraße gedient. Beim Umbau der Einkaufsstraße sei die Kusshaltestelle bereits ein Hingucker gewesen.

„Kuss statt Bus” heißt das Motto, mit der sie Einheimischen und Besuchern die Möglichkeit bietet, ein Erinnerungsfoto zu schießen.