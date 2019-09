Neue Landespolizeipräsidentin im Südwesten: Juristin Hinz

Die Juristin Stefanie Hinz (47) wird die erste Frau in der Geschichte Baden-Württembergs als Landespolizeipräsidentin. Dies teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Sie übernimmt Anfang 2020 das Amt von dem 64-jährigen Gerhard Klotter, der Ende 2019 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. „Für dieses wichtige Amt gilt: Es darf hier keine Sekunde ein Vakuum geben“, sagte Strobl. Zuerst hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ darüber berichtet. Als Landespolizeipräsidentin ist Hinz dann Chefin von 32 000 Mitarbeitern, darunter 24 500 Vollzugsbeamten.

Innenministerium