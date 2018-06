Die Zahl der Helfer aus dem Südwesten im Erdbebengebiet in Nepal wächst. Am Mittwoch startete ein Trinkwasserexperte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) zu seinem ersten Einsatz in Krisengebieten, wie eine Sprecherin in Stuttgart sagte. Er bleibe dreieinhalb bis vier Wochen in der Hauptstadt Kathmandu, um mit anderen Fachleuten zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen zu betreuen.

Zwei THW-Experten aus Widdern (Kreis Heilbronn) und Konstanz sind schon im Himalaya. „Ein Kollege aus Ofterdingen (Kreis Tübingen) und zur medizinischen Unterstützung eine THWlerin aus Bühl bei Karlsruhe warten noch auf den Einsatzauftrag des Auswärtigen Amts“, so die Sprecherin.

Für Caritas International sei ein Freiburger in Bergdörfern in der besonders vom Erdbeben betroffenen Region Gorkha unterwegs gewesen, wie ein Sprecher sagte. Ein Stuttgarter Mitarbeiter kümmere sich ums Organisatorische in der Region Sindhupalchok.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) arbeitet im Erdbebengebiet mit dem Nepalesischen Roten Kreuz zusammen. Ende April landete ein Flieger mit 60 000 Tonnen Hilfsgütern an Bord in Kathmandu, darunter eine der Wasseraufbereitungsanlagen des THW Baden-Württemberg. „Wir sind stolz, dass die Vertreter des nepalesischen Roten Kreuzes dort heimisch sind und daher wissen, wo die Hilfsgüter gebraucht werden“, sagte ein Sprecher des DRK-Landesverbands in Stuttgart.