Neue Grundordnung: Mehr Freiheiten im katholischen Kirchendienst

Ab 1. Januar gilt für Angestellte der katholischen Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein neues Arbeitsrecht. Mit der „Neuen Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ soll die private Lebensgestaltung künftig für Arbeitsverträge keine Rolle mehr spielen. Kritikern gehen die Änderungen allerdings nicht weit genug.

Für die rund 24.000 Haupt- und 170.000 Ehrenamtler im Kirchendienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart steht damit eine Neuregelung ihres Arbeitsverhältnisses an – für mögliche Bewerberinnen und Bewerber soll ein neuer Ansporn entstehen. In der Diözese erhofft man sich von der Neuen Grundordnung einen „Baustein, um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, wie ein Sprecher auf Anfrage schreibt.

Verfassung für den Kirchendienst

Im November hatten sich die deutschen Bischöfe auf ein entsprechendes Papier geeinigt, das nach und nach deutschlandweit Anwendung finden soll. In den Bistümern Augsburg und Würzburg soll die Umsetzung etwa im ersten Quartal 2023 erfolgen, die Erzdiözese Freiburg plant ebenfalls mit dem Frühjahr.

Die Grundordnung ist eine Art Verfassung des kirchlichen Dienstes und löst die seit 2015 gültige bisherige Fassung ab. Arbeitsrechtlich genießen die Kirchen mit ihren rund 1,8 Millionen Beschäftigten in Deutschland einen Sonderstatus, der ihnen gewährt, ihre Angelegenheiten weitgehend selbst zu regeln. Immer wieder geriet die Kirche dadurch in Kritik. Kündigungen von Klinikpersonal oder Erzieherinnen aufgrund von Scheidungen oder Kirchenaustritten stießen auf Unverständnis.

Damit soll – zumindest teilweise – Schluss sein. „Der Kernbereich privater Lebensgestaltung, insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre, bleibt rechtlichen Bewertungen entzogen“, heißt es in Artikel 7 der Neuen Grundordnung.

Vielfalt als Bereicherung

Konkret bedeutet das, dass Beziehungsstatus oder Sexualität im Arbeitsverhältnis keine Rolle spielen dürfen. Auch der persönliche Glaube ist für eine Beschäftigung keine grundsätzliche Voraussetzung mehr. „Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen ist eine Bereicherung“, heißt es im Papier. Alle Mitarbeitenden können demnach unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Alters, ihrer Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität und ihrer Lebensform Repräsentantinnen und Repräsentanten „der unbedingten Liebe Gottes und damit einer den Menschen dienenden Kirche sein“. Männer und Frauen sollen laut Neuer Grundordnung gleichberechtigt im Kirchendienst tätig sein.

Während bislang überwiegend der einzelne Mitarbeitende und dessen persönliche Lebensführung im Fokus stand, soll nun der Dienstgeber zuvorderst „Verantwortung für den Schutz und die Stärkung des kirchlichen Charakters der Einrichtung“ tragen. Grundsätzlich gelten diese Neuerungen für alle kirchlichen Angestellten, also etwa auch für Caritas-Beschäftigte, Angestellte katholischer Kliniken und Kindertagesstätten und Kleriker.

Kein Ende der Zölibatsverpflichtung

Allerdings gibt es Ausnahmen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „die das katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägen, mitverantworten und nach außen repräsentieren“, müssen weiterhin katholisch sein. Die Kirche behält sich zudem vor, bei „kirchenfeindlichem Verhalten“, bei Kirchenaustritt oder der Missachtung christlicher Werte das Arbeitsverhältnis zu beenden.

Auch die Gleichstellung von Mann und Frau bleibt beschränkt. Für Kleriker und Anwärter auf Weihämter gelten weiterhin „universal- und partikularrechtliche Bestimmungen“. Wie der Sprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart bestätigt, bedeutet das, dass die Zölibatsverpflichtung bestehen bleibt und weiterhin nur getaufte Männer die Priesterweihe empfangen dürfen: „Weihämter für Frauen sind nicht Teil der Grundordnung.“

Ver.di sieht verpasste Chance

Dem Kirchenfachrat der Gewerkschaft Ver.di geht der Entwurf nicht weit genug. In einer Stellungnahme bezeichnet das Gremium ihn als „verpasste Chance“ für eine Reform. Eine Angleichung der Rechte kirchlicher Arbeitnehmer an diejenigen aus anderen Branchen will der Rat darin nicht erkennen. Besonders die weiterhin mögliche Kündigung nach Kirchenaustritt stößt den Gewerkschaftern sauer auf.

„Die Beschäftigtenrechte werden weiterhin den kirchlichen und den Arbeitgeberinteressen untergeordnet“, heißt es in der Analyse des Papiers. Ver.di moniert zudem, dass Tarifverträge und ein Streikrecht in der Grundordnung ausgeschlossen werden. „Betriebliche Mitbestimmung bleibt weiterhin hinter den Standards in nichtkirchlichen Betrieben zurück“, lautet das Fazit.

Reformbedarf am kirchlichen Arbeitsrecht sieht auch die Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD, Grüne und FDP vorgenommen, eine Angleichung an das staatliche Arbeitsrecht zu überprüfen. Der arbeitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Frank Bsirske, äußerte sich im September in einem Interview mit dem Humanistischen Pressedienst zuversichtlich, dass eine Reform noch 2023 durchgeführt werden kann. Derweil beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit dem deutschen Kirchenrecht. Konkret geht es um den Fall einer Hebamme, die ihre Anstellung in einem katholischen Krankenhaus in Dortmund verlor, nachdem ihr Kirchenaustritt bekannt wurde. Ein Urteil steht noch aus.