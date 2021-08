Neue Corona-Regeln in BaWü: „Vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben“

Baden-Württemberg macht Tempo und legt ab Montag einen radikalen Kurswechsel hin im Kampf gegen Corona. Dann tritt die neue Verordnung in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird dann als Pandemie-Indikator nicht mehr die zentrale Rolle spielen. Geimpfte und Genesene erwartet die volle Rückkehr zur Normalität, Ungeimpfte erwarten Test-Hürden.

Erste Hinweise, was sich bei den Corona-Regeln in Baden-Württemberg ändern wird, hatte das Sozialministerium unter der Woche bereits bei Twitter verkündet.

Normalität für 3G - geimpft, genesen, getestet

Unterm Strich geht es darum, Geimpften und Genesenen wieder die volle Rückkehr zur Normalität im Alltag zu ermöglichen und die zentralen Freiheitseinschränkungen damit aufzuheben. Für Ungeimpfte gilt dies nicht. Hier muss der Umweg über kostenpflichtige Corona-Tests nötig.

"Es war absehbar, dass die Infektionszahlen nun wieder ansteigen werden, da sich die Delta-Variante unter den nicht-geimpften Menschen ausbreiten wird", erklärte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).

Aus diesem Grund könnten Öffnungen und eine Rückkehr zu mehr Normalität "nur mit der 3-G-Regel erfolgen". Das müsse allen klar sein, betont Lucha. "Die Menschen sollen ihre Freiheiten zurückbekommen, aber mit diesen Freiheiten müssen wir alle sehr verantwortungsvoll umgehen, da die Pandemie längst noch nicht vorbei ist."

Zwar befinden sich die finalen Details der neuen Corona-Verordnung noch in der Ressort-Abstimmung und die Bekanntgabe der Regeln soll an diesem Samstag erfolgen. Doch am Freitagnachmittag gab das Sozialministerium via Pressemitteilung dennoch bereits erste Punkte bekannt.

Fest stehe bereits, so heißt es dort, dass nur noch jene Menschen "vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben" können, die "geimpft, genesen oder getestet" sind. Wer keine Impfung nachweisen kann, muss folglich einen negativen Corona-Test vorweisen.

Teure PCR-Tests nur in speziellen Lokalitäten

Die teuren PCR-Tests werden laut neuer Verordnung aber nur für den Besuch von Clubs und Diskotheken verlang. "In allen anderen Bereich (etwa Kultur, Gastro, Friseur), soll ein Antigenschnelltest ausreichen", so das Sozialministerium.

Die Entscheidung sei "vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit" getroffen worden, erklärte Gesundheitsminister Lucha.

Für Stadien und Kulturveranstaltungen im Freien, etwa bei Festivals, darf unter Vollauslastung geöffnet werden, falls dabei eine Personenzahl von 5000 nicht überschritten wird. "Geht die Besucherzahl darüber hinaus, sollen die Plätze nur noch zu 50 Prozent bzw. mit maximal bis zu 25.000 Menschen ausgelastet werden dürfen."

Das Landesgesundheitsamt wird zukünftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz als zentralen Pandemie-Indikator heranziehen, sondern vielmehr die Aus- und Belastung des Gesundheitssystems ins Auge fassen.

Inzidenz nur noch in Kombination mit weiteren Indikatoren

Hier spielt die Inzidenz zwar weiter eine Rolle, aber eben nur in der Gesamtbetrachtung mit Intensivbetten-Auslastung, der Impfquote sowie der Hospitalisierung, also der schweren Krankheitsverläufe.

Entsprechende Maßnahmen, die auf dieser Datengrundlage getroffen werden, würden alle vier Wochen auf den Prüfstand gestellt, erklärt das Ministerium.

"Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie und dem Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger", so Lucha.

Baden-Württemberg presche dabei nicht vor, sondern setze lediglich die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir in Kürze landesweit wieder eine Inzidenz von 35 erreichen. Es macht deshalb keinen Sinn, solange zu warten, sondern jetzt schon zügig mit einem neuen Konzept und neuen Maßnahmen gegenzusteuern."