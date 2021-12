Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg sieht weitere Einschränkungen vor

In Baden-Württemberg sollen von der kommenden Woche an schärfere Corona-Regeln gelten. Die Verordnung werde nachgeschärft, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Freitag.

Details unter anderem zu strengeren Kontaktbeschränkungen vor allem von Ungeimpften, aber auch für Menschen mit Impfschutz oder einer vor kurzem überstandenen Corona-Erkrankung seien geplant und sollten bis zum Freitagabend veröffentlicht werden.

Mit den schärferen Vorgaben setzt das Land einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz um, wie der Ministeriumssprecher sagte. Die neuen Regelungen treten am kommenden Montag (20. Dezember) in Kraft.

Omikron-Variante bereitet vor Weihnachten Sorgen

Die nächste Corona-Verordnung wird vor allem mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiern in den Familien mit Spannung erwartet. Derzeit darf ein Haushalt sich nur mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen von der Zahl sind genesene und geimpfte Menschen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt.

Derzeit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg zwar langsam, ist aber mit 370 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche immer noch hoch. Die hochansteckende Omikron-Variante bereitet vielen Medizinern und Experten zusätzlich Sorgen – zumal die Krankenhäuser bereits seit Monaten stark ausgelastet sind.