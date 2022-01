Neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ab Freitag

Von diesem Freitag an gelten im Südwesten neue Corona-Regeln. Die Landesregierung setzt mit der neuen Verordnung ihr reguläres Stufensystem wieder in Kraft und lockert damit in vielen Lebensbereichen leicht ihre Maßnahmen. Es gilt nur noch die Alarmstufe, die zweithöchste Stufe.

Hintergrund für die Lockerungen ist, dass die Regierung aus Grünen und CDU das reguläre Stufensystem wieder in Kraft setzen muss. Zuletzt hatte sie wegen Omikron die Alarmstufe II mit harten Einschränkungen eingefroren.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hält dieses Vorgehen aber für voraussichtlich rechtswidrig. Experten sagen, dass Omikron zwar weniger schwere Krankheitsverläufe habe, aber deutlich ansteckender sei. Weil die Belastung der Krankenhäuser in den vergangenen Wochen - relativ gesehen - gesunken ist, muss die Regierung die Maßnahmen etwas lockern.

Ein Überblick über die neu angepasste Corona-Verordnung:

Gibt es noch nächtliche Ausgangsbeschränkungen?

Nein. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss zwischen 21 und 5 Uhr zuhause bleiben. Diese Regel gilt in der Alarmstufe II in Kreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mindestens 500 an zwei aufeinander folgenden Tagen – was in allen 44 Stadt- und Landkreisen der Fall ist. Mit dem Wechsel zurück in die normale Alarmstufe fallen Ausgangssperren weg. Weil die Omikron-Variante deutlich ansteckender ist, aber zu milderen Verläufen führt, sollen die Kreise diese Beschränkungen in der Alarmstufe II künftig erst ab einer Inzidenz von 1500 verhängen.

Mit dieser Entscheidung wird wohl auch ein juristischer Streit enden. Ein Bürger aus dem Kreis Biberach hatte sich vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen die Ausgangssperre gewehrt – und laut Mitteilung des Gerichts vom Mittwoch Recht bekommen. Zwar sei die Inzidenz von 500 an zwei aufeinander folgenden Tagen überschritten gewesen. „Indes lägen die Voraussetzungen der Alarmstufe II (...) nicht vor“, heißt es in der Mitteilung.

Was gilt für Veranstaltungen?

An Fußballspielen, Konzerten und dergleichen dürfen wieder deutlich mehr Fans teilnehmen. Die Obergrenze von 25 000 Teilnehmenden, die hier bislang in der Alarmstufe gilt, will das Land aber deutlich nach unten schrauben. An Veranstaltungen im Freien sollen ab Freitag bis zu 6000 Menschen teilnehmen können, wenn 2G Plus gilt. Setzt der Veranstalter auf 2G, halbiert sich die Obergrenze. Im Inneren dürfen bis zu 3000 Menschen bei 2G Plus und maximal 1500 bei 2G teilnehmen. Zehn Prozent dürfen Stehplätze sein. Grundsätzlich dürfen Kapazitäten aber nur zur Hälfte genutzt werden.

Fasnetsumzüge will das Land derweil verbieten. Andere närrische Versammlungen sollen indes nach den allgemeinen Regeln für Veranstaltungen möglich sein. Welche Regeln für Essen und Trinken bei solchen Veranstaltungen gelten soll, müsse noch geklärt werden, sagte Kretschmann.

Welche Regeln gelten ab Freitag in der Gastronomie?

Diskos und Clubs müssen trotz der Rückkehr in die Alarmstufe geschlossen bleiben – ebenso bleiben Messen verboten. Bis zuletzt galt hier in der Alarmstufe 2G. Restaurants und Bars dürfen ab Freitag wieder Gäste ohne Sperrstunde bewirten – für diese gilt aber weiterhin 2G.

Was gilt bei privaten Treffen?

Hier ändert sich nichts. Ein Haushalt, in dem Menschen ohne Impf- oder Genesenenstatus leben, darf sich mit maximal zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Was ist mit der Luca-App?

Bis Ende März können Gastgeber und Veranstalter die App nutzen – so lange läuft noch der Vertrag des Landes mit den Betreibern der App. Dann ist Schluss, wie Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittwoch erklärte. Die Pandemie habe sich verändert. „Die Kontaktpersonennachverfolgung der Gesundheitsämter konzentriert sich nunmehr auf gefährdete Gruppen und große Ausbrüche.“

Luca-Daten würden daher von den Ämtern kaum mehr abgefragt. Ihr Blick richte sich vielmehr auf die Gesamtbevölkerung, und hierfür könne auch die Corona-Warnapp des Bundes genutzt werden.

Die Landesregierung wolle nun darüber beraten, ob es ein Hilfsmittel für die individuelle Kontaktnachverfolgung überhaupt noch brauche. Bis zu einer Entscheidung bleibt die Datenerfassung, etwa in der Gastronomie, aber weiter bestehen und die Luca-App dafür auch noch verfügbar.

Was ändert sich sonst noch?

Bereits seit Dienstag gilt im Einzelhandel 3G. Bisher geltendes 2G hatte der Verwaltungsgerichtshof gekippt. Zudem hatte die Landesregierung eine FFP2-Maskenpflicht für Bus und Bahn angekündigt.