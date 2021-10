Neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ab Donnerstag

Warnstufe : ab einer Hospitalisierungsinzidenz von mindestens 8 an fünf Werktagen in Folge oder AIB-Werts jenseits der 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen. Dann haben Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Zudem dürfen sich Ungeimpften nur noch mit dem eigenen Haushalt und mit fünf weiteren Personen treffen.

Alarmstufe: 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten oder die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12 oder darüber. Dann gilt die 2G-Regel für die Öffentlichkeit. In diesem Fall dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person treffen. Geimpfte werden nicht gezählt.