Land BaWü will Fasnets-Umzüge unter Auflagen nun doch erlauben

Angesichts sinkender Infektionszahlen und keiner absehbaren Überlastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten wird die grün-schwarze Landesregierung kommenden Dienstag wohl deutliche Lockerungen beschließen. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag im Stuttgarter Landtag an. Zugleich mahnte der Regierungschef weiter zur Vorsicht. „Entscheidend ist, dass wir mit Bedacht öffnen.“

Baden-Württemberg setzt mit diesem Schritt Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels vom Mittwoch um – und zieht dabei manche sogar vor.

Konkret plant die Regierung, das bislang vierstufige System aus Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu überarbeiten. „Unser Stufensystem behalten wir bei, aber wir werden die Auslösewerte Mitte nächster Woche anpassen“, sagte Kretschmann.

Aus vier Stufen werden drei Stufen

Die vierte und damit höchste Stufe, die Alarmstufe 2, soll demnach ganz wegfallen. In ihr gelten die striktesten Einschränkungen. Zudem will die Regierung die Schwellenwerte nach oben schrauben, die einen Wechsel in eine höhere Stufe auslösen.

So soll die mittlere Warnstufe künftig dann in Kraft treten, wenn 4 Menschen pro 100 000 in einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen (Hospitalisierungsinzidenz), oder wenn 250 oder mehr Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Die höchste Alarmstufe soll dann bei einer Hospitalisierungsinzidenz von 15, oder einer Belegung der Intensivbetten mit 350 Corona-Patienten ausgelöst werden.

Demnach gelten mit den neuen Regeln folgende drei Stufen:

Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Mit einer aktuellen Hospitalisierungsinzidenz von 8 und 286 Corona-Intensivpatienten würde Baden-Württemberg von der aktuell geltenden Alarm- in die Warnstufe rutschen.

Kabinettsbeschluss am Dienstag, Gültigkeit ab Mittwoch

Dieser Fall tritt ein, sobald die neuen Regeln mutmaßlich am Dienstag im Kabinett notverkündet und dann am Mittwoch in Kraft gesetzt werden. Dafür muss die Regierung die Corona-Verordnung ändern.

Was der Wechsel in die niedrigere Stufe bedeuten würde, erklärte Kretschmann am Freitag wie so:

Statt wie bisher 2G wird in vielen Bereichen künftig 3G gelten.

So könnten dann Ungeimpfte mit einem aktuellen Test etwa auch Messen und Restaurants besuchen und körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie dürfen sich dann wieder mit mehr Menschen als bislang privat treffen, nämlich mit bis zu 10 anderen Menschen.

Grund zur Freude dürften Betreiber von Clubs und Diskotheken haben. Nach monatelanger Zwangspause dürfen sie endlich wieder ihre Türen öffnen, allerdings „unter strengen Bedingungen“, wie Kretschmann betonte.

Fasnets-Umzüge sollen möglich sein

Im Einzelhandel werde es weiter keine Zugangsbeschränkungen geben. Jedoch müssen die Menschen hier, wie grundsätzlich in allen geschlossenen Räumen im öffentlichen Raum, weiterhin Maske tragen.

Fastnachtsumzüge will Kretschmann unter gewissen Voraussetzungen im Südwesten nun doch zulassen. "Als leidenschaftlicher Fastnachts-Narr" verkündete der Ministerpräsident, dass "Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnet-Brauchtums" nach vorheriger "Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich" seien.