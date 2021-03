Neue Corona-Regeln: Das ändert sich ab Montag in Baden-Württemberg

Wer auf weitreichende Lockerungen ab Montag hofft, wird in Baden-Württemberg leider enttäuscht. Teilweise werden die Corona-Regelungen sogar noch verschärft. Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung zum 22. März angepasst. Was sich im Südwesten ändert:

Maskenpflicht auch an Grundschulen

Ab Montag gilt in Baden-Württemberg auch an den Grundschulen eine Maskenpflicht für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. An den weiterführenden Schulen in den 5. und 6. Klassen sowie in den Abschlussklassen besteht bereits eine Maskenpflicht im Unterricht. Die 5. und 6. Klassen können zur Umsetzung der Abstandsregel auf Wechselunterricht umsteigen.

Zusätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske für Lehrkräfte sowie für alle Schülerinnen und Schüler. Die Maskenpflicht gilt im und außerhalb des Unterrichts.

In einer Übergangsphase können die Schülerinnen und Schüler auch Alltagsmasken tragen, wenn kurzfristig keine medizinischen Masken für Kinder beschafft werden können. Auch an weiterführenden Schulen müssen ab Montag medizinische Masken getragen werden.

Maskenpflicht für Personal in Kitas

Für Personal in Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und Schulkindergärten gilt ab Montag eine Maskenpflicht. Als Ausnahme nennt die neue Corona-Verordnung des Landes "ausschließlichen Kontakt mit den Kindern". Weitergehende Regelungen können die Einrichtungen beschließen.

Keine Alltagsmasken mehr für Kinder

Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können bei Maskenpflicht im Bus, Bahn oder Supermarkt keine Alltagsmaske mehr tragen. Auch sie müssen in Baden-Württemberg nun eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Kleine Kinder von 0 bis 5 Jahren sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen.

Nachhilfegruppen dürfen sich treffen

Nachhilfeunterricht kann in Gruppen von bis zu fünf Schülerinnen und Schülern in Präsenz stattfinden. Auch hier gilt in Baden-Württemberg die erweiterte Maskenpflicht.

Unterricht in Musik- und Kunstschulen

Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen Unterricht anbieten. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 im Landkreis dürfen sie nur Online-Angebote anbieten.

Autokinos wieder erlaubt

Autokinos in Baden-Württemberg dürfen wieder öffnen. Auch Autokonzerte und Autotheater können wieder stattfinden.

Kein Schnelltest mehr für die Therapie

In der Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Podologie sowie in der medizinischen Fußpflege ist kein Schnelltest mehr erforderlich, wenn bei der Behandlung keine Maske getragen werden kann.

Aufbauseminare an Fahrschulen wieder möglich

Fahrschulen dürfen wieder Aufbauseminare und Fahreignungsseminare durchführen. Die praktische Ausbildung ist bereits seit 8. März mit medizinischer oder FFP2-Maske wieder erlaubt.

Weitere Verschärfungen in Sicht

Am Montag kommen Bund und Länder zu einer weiteren Konferenz zusammen. Die Regelungen könnten dann direkt noch weiter verschärft werden. Lockerungen zeichnen sich von den Gesprächen nicht ab.

Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, hat für härtere Auflagen plädiert. „Damit muss man rechnen, dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden“, sagte der Regierungschef kurz nach seinem Piks in der Stuttgarter Liederhalle, die zum Impfzentrum umfunktioniert wurde.

Angesichts vieler Ansteckungen in Kitas und Schulen könne es zudem sein, „dass wir da auch was ändern müssen“, sagte vor dem Bund-Länder-Treffen. Es sei leider nicht so, dass Ostern entspannter als das jüngste Weihnachtsfest werde.