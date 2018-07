Die Landesregierung will dem Verfassungsschutz mehr Freiheiten geben. Wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart sagte, soll es einfacher möglich sein, Geldflüsse von möglichen Terroristen zu verfolgen.

Grundlage dafür war eine Änderung auf Bundesebene. Bislang musste der Verfassungsschutz wissen, bei welcher Bank er nachforschen muss. Dieses Vorwissen fällt durch die Kontostammdatenabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern weg.

Zudem sollen die Beamten künftig mittels sogenanntem IMSI-Catcher einfacher das Handy von Extremisten orten können. Bislang gelten dafür höhere Hürden als für das Abhören des Telefons – noch braucht es einen Verdacht auf bevorstehende Gewalt. Das grün-schwarze Kabinett hat die Änderungen am Dienstag abgesegnet. Nun geht der Entwurf in die Anhörung. „Je nachdem, welche Einwände es gibt, werden wir nochmal nachverhandeln“, sagt der Innenexperte der Grünen-Landtagsfraktion Hans-Ulrich Sckerl.