Neu formierte VfB-Defensive - Bielefeld baut auf Klimowicz

Mit einer komplett neu formierten Defensive bestreitet der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart seine Zweitrundenpartie im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Wie vereinbart steht in diesem Wettbewerb Fabian Bredlow zwischen den Pfosten. Davor ersetzen am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) Pascal Stenzel, Atakan Karazor und Hiroki Ito ein angeschlagenes Trio, von dem es nur Konstantinos Mavropanos in den Kader geschafft hat. Nach seiner ordentlichen Leistung als Einwechselspieler beim ersten Bundesliga-Saisonsieg gegen den VfL Bochum (4:1) darf auch Chris Führich starten. Betreut wird das Team auch weiterhin von Interimstrainer Michael Wimmer.

Zweitliga-Schlusslicht Bielefeld setzt unter anderem auf den von Stuttgart ausgeliehenen Mateo Klimowicz. Zudem stehen im Vergleich zum 0:2 bei Hannover 96 Jomaine Consbruch und Manuel Prietl in der Startelf der Bielefelder.

