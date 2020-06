Neu eröffnete Gaststätte muss wieder schließen: Auflagen

Am Tag der Neueröffnung war schon gleich wieder Schluss: In Stuttgart haben am Samstag bis zu 300 Menschen in und vor einer neuen Gaststätte im Stadtteil Bad Cannstatt gefeiert - und dem Besitzer damit wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen mächtig Ärger mit der Polizei eingebrockt. Die Gäste blockierten zum Teil den Bürgersteig und auch die Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie seien ebenso erfolglos ermahnt worden wie die Mitarbeiter der Gaststätte. Der Laden wurde zwar geschlossen, das schreckte einige Besucher aber nicht ab, wie es weiter hieß: Eine halbe Stunde später mussten Beamte die Gaststätte erneut schließen.

Auch am Sonntagabend fiel das Lokal auf, weil gegen den Jugend-, den Daten- und den Brandschutz verstoßen wurde. „Der Betreiber muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen“, sagte eine Polizeisprecherin.

