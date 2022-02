Neckar für Schiffe frei: Suche nach Auto im Fluss läuft

Auch wenn das im Neckar versunkene Luxusauto noch nicht gefunden wurde, ist der Fluss bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) wieder für die Schifffahrt freigegeben. Polizeiangaben zufolge kann eine Beeinträchtigung der Fahrrinne ausgeschlossen werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar hat darin kein Hindernis gefunden. Zehn Schiffe hatten bis Dienstagmorgen ihre Weiterfahrt unterbrechen und warten müssen.

Die Wasserschutzpolizei sucht indes weiter nach dem versunkenen Auto. Dessen 37 Jahre alter Fahrer hatte es am Sonntag nach einer Pinkelpause an einer Bootsrampe versehentlich in den Fluss manövriert. Er konnte sich befreien, doch das Auto ging unter und trieb laut Polizei wohl weiter.

Pressemitteilung

