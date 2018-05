Ein Paketzusteller ist in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit seinem Transporter in ein Moor gefahren und stecken geblieben - dabei hatte er doch seinem Navi vertraut.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 20-Jährige ohne Bedenken am Donnerstag den Anweisungen seines Navigationsgeräts über einen Steg im Wald gefolgt, der kaum breiter war als der Transporter und über das Moor führte. Am Ende des etwa 300 Meter langen Steges setzte der Wagen schließlich auf dem Moor auf und konnte nicht mehr bewegt werden.

Auf den 20-Jährigen kommen die Kosten der aufwendigen Bergung in dem Wasserschutzgebiet sowie ein Bußgeld zu.