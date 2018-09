Die Pilzernte fällt nach Auskunft des Naturschutzbundes (Nabu) in diesem Jahr sehr mager aus. „Ich denke, dass es im Wald in dieser Saison 90 Prozent weniger Pilze gibt als sonst“, sagte Nabu-Pilzexperte Karl-Heinz Johe in Stuttgart. Grund dafür sei das Wetter. Pilze liebten es warm und feucht, dieses Jahr sei es aber vor allem trocken gewesen. Im vergangenen Jahr hatten Pilz-Liebhaber hingegen mehr Glück: „Das Wetter war günstiger und es regnete mehr. 2017 war eine durchschnittlich bis gute Pilzsaison“, sagte Johe. Die diesjährige Saison sei ein ähnlich schlechtes Pilzjahr wie 2003.

In dieser Saison hat Johe nach eigenen Angaben noch keinen Pfifferling oder Steinpilz gefunden. Vereinzelt gebe es Maronen. Was die Pilzsuche erschwert: „Auf dem Waldboden liegen schon viele Blätter. Die verdecken die wenigen Pilze.“ Wer Glück hat, Pilze findet, sollte nur sammeln, was er kennt, wie Johe betonte. Sonst ende das Pilzragout mit einer Vergiftung im Krankenhaus.

520 Telefonate wegen des Verdachts auf eine Pilzvergiftung führten die Experten der Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) in Freiburg im vergangenen Jahr, wie ein Sprecher der Zentrale mitteilte. „In 219 Fällen hatten die Anrufer Symptome einer Vergiftung.“ 2016 hatten von 348 geführten Telefonaten 121 Patienten Vergiftungssymptome. Dazu gehören etwa wiederholtes Erbrechen, Übelkeit und Bauchschmerzen, wie der Sprecher sagte. Meistens bleibe der gegessene Pilz unbestimmbar. Die am häufigsten bestimmten Giftpilze seien der Knollenblätterpilz und der Satansröhrling.

