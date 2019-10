Nationalstürmer Werner fit für Leipzigs Auftritt in Freiburg

Mit Nationalstürmer Timo Werner tritt RB Leipzig beim SC Freiburg an. Trotz seiner Hüftprobleme steht der 23-Jährige, dessen Einsatz fraglich gewesen war, für die Auswärtspartie in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag in der Startelf. RB-Trainer Julian Nagelsmann veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg auf drei Positionen. Nationalspieler Marcel Halstenberg, Diego Demme und Amadou Haidara rücken für Konrad Laimer, Nordi Mukiele und den fehlenden Kevin Kampl in die Anfangsformation. Beim SC Freiburg ersetzt Ersatztorwart Mark Flekken wie erwartet den verletzten Stammtorhüter Alexander Schwolow.

