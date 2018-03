Nationalspieler Demirbay zurück im Hoffenheim-Training

Nach 52 Tagen Verletzungspause hat Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay bei seinem Verein 1899 Hoffenheim wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. „Das fühlt sich richtig gut an“, sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag. „Nach vier Wochen Reha-Training ist es schön, mich endlich wieder auf dem Platz bewegen zu können. Natürlich stehe ich noch ganz am Anfang, aber ich bin sehr zufrieden, wie es läuft.“ Demirbay hatte sich am 3. Februar während des Bundesliga-Spiels gegen Hertha BSC (1:1) einen Syndesmose-Anriss im rechten Sprunggelenk zugezogen.

