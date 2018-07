Esslingen (dpa/lsw) - Lessings „Nathan der Weise“ für die Erwachsenen und Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ für den Nachwuchs bietet die Württembergische Landesbühne Esslingen in der neuen Spielzeit an. Das Theater stellte am Mittwoch seine Pläne bis Mitte 2012 vor. In der vergangenen Spielzeit lockten die 548 Vorstellungen knapp 90 000 Zuschauer an. In der nächsten Runde wird auch der Böll-Klassiker „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ wiederentdeckt. Als musikalische Produktion wird „Dylan - The Times They Are A-Changin'“ von Heiner Kondschak (Premiere am 26.5.) fortgeführt. Zu den Highlights zählt aber auch das Auftragswerk „An die Arbeit!“ der Tübinger Autorin Eva Christina Zeller, das Ende März 2012 uraufgeführt wird.

Landesbühne