Wer haftet bei Unfällen auf nassem Laub im Herbst?

Der Herbst ist da, die Blätter verfärben sich bunt - doch was schön anzusehen ist, kann auch für Probleme sorgen. Denn um das nasse Laub vor Haus und Wohnung muss man sich kümmern, ansonsten drohen bei Unfällen finanzielle Konsequenzen.

Viele Gemeindeordnungen sehen vor, dass die Bewohner sich regelmäßig um die Reinigung von Gehwegen zu kümmern haben. Genauso wie im Winter das Schneeschippen gehört das Laubfegen im Herbst zu den lästigen Pflichten von Eigentümern und Mietern.

Hier die wichtigsten Regeln:

Wer ist in der Pflicht?

Generell wird die Pflicht zum Laubkehren meist an die tatsächlichen Bewohner abgegeben. Viele Gemeinden übertragen die Pflicht zunächst auf die Eigentümer, diese übertragen sie, sofern sie nicht selbst in dem Haus wohnen, auf die Mieter. Dennoch bleibt eine Restpflicht beim Eigentümer.

Denn selbst wenn das Laubkehren schriftlich im Mietvertrag als Pflicht des Mieters festgehalten ist, muss der Eigentümer die regelmäßige und ordentliche Reinigung der Wege kontrollieren.

Bei Wohnanlagen mit mehreren Mietern oder Eigentümern stehen diese gemeinsam in der Pflicht, falls ein Passant zu Schaden kommt. Der oder die Geschädigte kann sich mit berechtigten Ansprüchen dann entweder an die Gemeinschaft wenden, oder einen einzelnen Eigentümer heraussuchen, der dann verantwortlich ist und die Mitverantwortung von den Mit-Eigentümern selbst eintreiben muss.

Die Haftung der Eigentümer gilt hier im Übrigen auch dann, wenn die Wohnung vermietet wurde.

Sollte ein Fußgänger aufgrund nicht gefegten Laubs stürzen und Schadenersatz geltend machen, ist das meist ein Fall für die Haftpflichtversicherung des Eigentümers oder Mieters.

Wie oft muss gekehrt werden?

Da gibt es keine festen Regelungen. Es richtet sich meist nach dem Bedarf: Je mehr Laub fällt, desto öfter müssen die Anwohner zum Laubfegen anrücken. Daher ist hier regelmäßiges Nachschauen sinnvoll. Es gilt aber auch den Bewohnern gegenüber nicht als zumutbar, den ganzen Tag damit beschäftigt zu sein, das Laub zu harken.

Das kann auch bei Unfällen auf nassem Laub relevant sein. Im Streitfall prüfen Richter dabei zusätzlich, ob der Fußgänger den Unfall nicht durch sorglose Unachtsamkeit selbst mitverursacht haben könnte.

Unterschätzte Gefahr: Nasses Laub kann für Autofahrer und Fußgänger zum gefährlichen Unfallrisiko werden. (Bild: DVR/dpa/tmn) (Foto: dpa)

Laubbläser sind oft keine gute Idee

Laubbläser sind extrem laut und bei schweren nassen Blättern oft nicht hilfreich. Zudem verursachen Benzin-Laubbläser nicht nur Lärm, sondern auch Umwelt- und Feinstaubbelastung durch Abgase, die meist vom demjenigen direkt eingeatmet werden, der den Laubbläser benutzt.

Darüber hinaus dürfen sie aufgrund der hohen Lärmbelastung, die mit 85 bis 110 Dezibel oft dem Lärm einer stark befahrenen Straße entspricht, nur zu bestimmten Uhrzeiten benutzt werden, die von den jeweiligen Kommunen festgelegt werden.

Lärmbeschwerden bei Benutzung außerhalb erlaubter Zeiten können auch dem Ordnungsamt gemeldet werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gesünder und nervenschonender ist da meist der Griff zur Laubharke. Die ist angesichts der extrem hohen Benzinpreise nicht nur günstiger, sondern darf auch zu jeder Zeit eingesetzt werden.

Wohin mit dem Laub?

Entsorgt werden kann nasses Laub auf dem Wertstoffhof, auf dem eigenen Komposthaufen, in der Biotonne oder auch in speziellen Behältern einer Gemeinde - so die eigene Gemeinde das anbietet.

Manche Gemeinden bieten sogar spezielle Laubsäcke an, die dazu noch abgeholt werden. In die Restmülltonne darf nasses Laub nicht und auf keinen Fall sollte nasses Laub verbrannt werden. Das ist in den meisten Kommunen verboten. Außerdem ist nasses Laub nur schlecht brennbar und erzeugt aufgrund des hohen Wasseranteils viel Rauch und Gestank.

Kompostiertes Laub ist dahingegen ein exzellenter Dünger. Bei Pflanzen kann eine Laubschicht auf dem Boden über den Wurzeln sogar vor der Kälte des Winters schützen.

Schwachstellen am Haus entdecken

Der Umgang mit nassem Laub hat auch andere Tücken: Auf dem Rasen sollte das Laub auf keinen Fall überwintern - ansonsten droht der Rasen darunter zu verfaulen. Daher auf jeden Fall vor dem ersten Schnee den Rasen noch einmal ordentlich harken.

Auch ein Rasenmäher kann die meisten der Blätter erwischen und sie dabei praktischerweise auch zerkleinern. Dann landet das Laub direkt im Fangkorb.

Nasses Laub macht den Rasen kaputt. Es sollte daher möglichst schnell entfernt werden. (Foto: Stefan Sauer / DPA)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist allerdings die regelmäßige Kontrolle von Dachrinnen und Ablaufrohren. Wie auch andere Abflüsse können sie von nassem Laub schnell und oft unbemerkt verstopft werden.

Sobald die Blätter zu einer dicken Schicht verklumpen, sind sie jedoch schnell so wasserdicht wie eine Plastikfolie. Die Folge könnten schon beim nächsten Starkregen überlaufende Abflüsse und damit teure Wasserschäden sein.

Daher auf jeden Fall regelmäßig Rinnen und Abflüsse kontrollieren und gegebenenfalls reinigen. Idealerweise sollten Rohre durch ein Gitter geschützt werden. Denn Laubklumpen können sich auch tief im Rohr bilden und sind meist schwer zu entdecken.