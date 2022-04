Abwehrspieler Hiroki Ito vom VfB Stuttgart ist wegen eines Nasenbeinbruchs operiert worden und hat daraufhin mit dem Mannschaftstraining am Dienstag ausgesetzt. Voraussichtlich werde der Japaner aber schon am Mittwoch wieder mit den Kollegen trainieren, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit. Der abstiegsbedrohte VfB empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den VfL Wolfsburg.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan VfB Stuttgart

Bundesliga-Tabelle

© dpa-infocom, dpa:220426-99-52039/2