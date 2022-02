Narren wollen wegen Corona-Regeln ins Fußballstadion ziehen

Ein Umzug durch die Stadt ist wegen Corona nicht machbar - also wollen die Narren im oberschwäbischen Weingarten am Fasnetssonntag (14.00 Uhr) im örtlichen Fußballstadion über die Aschebahn ziehen. Geplant sei eine „kleine närrische Meile“ mit Musik und Unterhaltung für bis zu 1500 Zuschauer, sagte die Pressesprecherin der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, Bettina Haider. Im Stadion könne man 3G-Zugangskontrollen gewährleisten, in der Innenstadt wäre dies „logistisch sehr schwierig“ gewesen.

Die Zuschauer sollen den „Fasnets-Marsch“ hinter dem Geländer der Aschebahn verfolgen können. So sei immer noch Interaktion mit den Narren möglich, sagte Haider. Mit der Veranstaltung wolle man den Menschen ermöglichen, „ein paar sorgenfreie Stunden“ zu verbringen.

Weil Fastnachtsveranstaltungen im Südwesten den Corona-Regeln der Landesregierung zufolge nur unter 3G-Bedingungen möglich sind, fallen dieses Jahr viele traditionelle Umzüge und Narrensprünge aus. Die größten Veranstaltungen sind am Montag und Dienstag in der Fastnachtshochburg Rottweil geplant: Dort werden Teile der Innenstadt für zwei Sprünge mit je bis zu 4500 Zuschauern abgesperrt.

