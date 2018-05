Eine qualmende Fasnachtsmaske auf einer Herdplatte hat in Lahr (Ortenaukreis) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Bewohner ihre Dachgeschosswohnung am Donnerstagabend verlassen, um am närrischen Treiben auf den Straßen teilzunehmen - dabei allerdings die Zunftmaske auf einer Herdplatte zurückgelassen, die versehentlich eingeschaltet war. Während die Besitzer draußen der „fünften Jahreszeit“ frönten, begann das Holzgesicht heftig zu qualmen. Dies veranlasste die Nachbarn, die Feuerwehr zu alarmieren. Als die närrischen Bewohner zurückkehrten, war die Wohnung bereits durchgelüftet. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro, der laut Polizei großteils auf die wertvolle Maske entfallen dürfte.

Pressemeldung