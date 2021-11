Narren starten in die „fünfte Jahreszeit“

Trotz Corona-Pandemie wollen manche Narren heute in die „fünfte Jahreszeit“ starten. Weil die traditionelle schwäbisch-alemannische Fastnacht aber erst am Dreikönigstag, dem 6. Januar, beginnt, ist in Baden-Württemberg nur vereinzelt mit buntem Treiben zu rechnen. So wollen die Narren in Karlsruhe etwa um 16.33 Uhr auf dem Marktplatz ein kleines Programm zelebrieren. Wegen verschärfter Corona-Regeln soll das Gelände den Angaben nach umzäunt werden, Sicherheitsleute kontrollierten die 3G-Nachweise der Besucher. In vielen anderen Regionen nutzen die Zünfte und Vereine nach Anhaben der Fastnachtsverbände den Tag eher für interne Veranstaltungen und Vorbereitungen für die kommenden Monate.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-944990/2

