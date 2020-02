Narren starten am „Schmotzigen“ in heiße Phase der Fastnacht

Mit Fanfaren, Schalmeien und allerhand anderen Krachmachern sind am Donnerstag zahlreiche Narren im Südwesten in die heiße Phase der Fastnacht gestartet. Der „Schmotzige Dunschtig“ begann dabei für viele Menschen im Land schon in aller Frühe: So zogen in Konstanz die „Blätzlebuebe“ bereits um 6 Uhr mit lauter Musik durch die Gassen. Die närrische Tradition sollte die nun beginnenden „tollen Tage“ einläuten, wie ein Sprecher sagte. Höhepunkt war der Laternentanz, an dem sich viele Narren beteiligten.

Der „Schmotzige Dunschtig“ ist einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. An diesem Tag werden in vielen Gemeinden Schüler aus dem Unterricht befreit und Rathäuser gestürmt. Die Bürgermeister müssen dann symbolisch ihre Schlüssel herausrücken und erhalten ihn erst am Aschermittwoch wieder - solange haben die Narren das Sagen.

Das Wort „Schmotziger“ hat übrigens mit Dreck nichts zu tun: Er stammt vom alemannischen Ausdruck für Fett oder Schmalz („Schmotz“). „An diesem Tag ist der Anfang des Verzehrens fetter Fastnachtsspeisen und Steigerung anderer Lustbarkeiten“, heißt es dazu beispielsweise im Glossar der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

In Stockach wird es dagegen närrisch erst am Abend ernst: Vor dem traditionellen „Narrengericht“ muss sich in diesem Jahr der Grünen-Politiker Cem Özdemir verantworten. Immerhin bekommt er prominente Unterstützung: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird seinem Parteikollegen bei der Verhandlung als Zeuge beistehen, wie das närrische Gericht im Vorfeld mitteilte.

Fastnachtstermine 2020