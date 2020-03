Narren in Südbaden feiern Bauernfastnacht mit Straßenumzügen

Vier Tage nach Aschermittwoch feiern tausende Narren in Südbaden heute den Höhepunkt der diesjährigen Bauernfastnacht. Zu Straßenumzügen in einigen Gemeinden der Region werden nach Angaben der Veranstalter mehrere Zehntausend Zuschauer erwartet. Den größten Umzug gibt es von 13.30 Uhr an in Weil am Rhein (Kreis Lörrach), direkt an der Grenze zur Schweiz. Dort haben sich den Angaben zufolge mehr als 3000 Narren aus mehr als 120 Zünften aus ganz Baden-Württemberg angesagt. Es werden den Organisatoren zufolge, wie in den Vorjahren, bis zu 40 000 Zuschauer erwartet.

Das Narrentreiben im südlichen Baden-Württemberg ist das letzte Aufbäumen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor der Fastenzeit. Die Narren entlang der deutsch-schweizerischen Grenze feiern erst nach dem Aschermittwoch, weil sie sich an einem älteren Kalender orientieren und somit närrische Nachzügler sind. Neben Weil am Rhein gibt es den Angaben zufolge Umzüge unter anderen auch in Lörrach-Hauingen sowie in Sulzburg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Narrenumzug in Weil am Rhein

Teilnehmer des Umzugs in Weil am Rhein

Narrenumzug in Lörrach-Hauingen

Bauernfastnacht Sulzburg