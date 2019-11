Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt zwar nicht wie der rheinische Karneval am 11.11. - die fünfte Jahreszeit wird dann aber kräftig vorbereitet. Bei einigen der 68 Mitglieder der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte finden am 11.11. Versammlungen statt, erste Narrenmärsche und Verse seien vereinzelt zu hören, wie Vereinssprecher Volker Gegg am Montag sagte. Außerdem verkünden manche Zünfte Mottos für die kommende Saison oder stellen den sogenannten Narrenfahrplan zusammen, in dem alle Termine festgehalten sind.

Vereinzelt wurde schon vorgefeiert: In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) klingelte am Montag um 11.11 Uhr ein Fastnachtswecker, in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) waren die ersten Narren zur „Fasnetseröffnung“ auf der Straße unterwegs. In Ochsenhausen (Kreis Biberach) sollen am Abend die neuen Prinzenpaare ausgerufen werden.

Verkleidet wird sich großteils aber noch nicht. „Keiner erscheint im Häs“, so Gegg. Die traditionelle Verkleidung wird nach altem Brauch erst am Dreikönigstag im Januar abgestaubt. Kostüme wie Ratstrachten oder Bauernhemden, die einige schon jetzt aus den Kisten holten, seien nur die „Vorstufe“, erklärte der Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle. Der „Schmotzige Dunnschtig“ am Donnerstag vor Aschermittwoch gilt als Höhepunkt des närrischen Treibens im Südwesten.

