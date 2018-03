Im Südwesten sind die Narren los: In vielen Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht startete am Donnerstag mit dem „Schmotzigen Dunschtig“ die besonders heiße Phase der fünften Jahreszeit.

So ging es beispielsweise in Konstanz am Bodensee schon früh los: Ab 6.00 Uhr zogen die „Blätzlebuebe“ mit Fanfarenzug und lauten „Ho Narro“-Rufen durch einen Teil der Altstadt. Nach Angaben der Zunft müssen die Narren dabei an einer bestimmten Stelle, dem „Vögelebeck“, einen Stopp einlegen und einen Fastnachtsspruch aufsagen — erst dann gibt es Bretzeln und der Umzug darf weiterziehen. Krönender Abschluss des Weckens ist ein Tanz der Narren mit Laternen.

Vielerorts folgt am „Schmotzigen Dunschtig“ auch das Befreien von Schülern aus dem Unterricht, in manchen Rathäusern müssen die Bürgermeister zudem den Schlüssel an die Narren abgeben und bis Aschermittwoch abdanken. In Stockach am Bodensee wird es am Abend dagegen ernst: Dort tagt traditionell das „Narrengericht“, vor dem sich in diesem Jahr Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Bundesvize Thomas Strobl verantworten muss.

+++ Vorbereitungen in Friedrichshafen laufen +++