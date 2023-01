Narren erobern Straßen und Ballsäle zurück

Nach coronabedingten Einschränkungen erobern die Narren Straßen und Ballsäle zurück. Zum Start der schwäbisch-alemannischen Fastnacht am Freitag (Dreikönigstag) pflegen die Narren Brauchtum wie das „Einschnellen“, das Knallen von Peitschen. Zum „Häs“ (Kostüm) werden oft kunstvoll geschnitzte Masken getragen, „Larven“ oder „Schemen“ genannt. Die Corona-Pandemie hatte den Narren in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn statt Partys waren Abstandsregeln und Beschränkungen bei Umzügen auf der Tagesordnung.

In Stockach bei Konstanz soll bei einer abendlichen Dreikönigssitzung verkündet werden, welcher Politiker sich vor dem Narrengericht verantworten muss. Auf der „Anklagebank“ saßen schon Franz Josef Strauß, Hans-Dietrich Genscher und Angela Merkel. Der „Prozess“ findet immer am „Schmotzigen Dunschtig“ (16. Februar) statt. Zuletzt musste sich der Grünen-Politiker Cem Özdemir als Beklagter verantworten.

Die 1924 gegründete Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) mit Sitz in Bad Dürrheim ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands. In ihr sind 68 Narrenzünfte aus den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen und Stuttgart, dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben sowie fünf Kantonen in der Schweiz zusammengeschlossen.

Fastnachtsglossar

Narrenfahrplan 2023

Narrenzunft Lauffen

Stockacher Narrengericht

Termine des ANR

Narrenfahrplan 2023

Fastnachtsglossar

Termine des ANR

Narrenzunft Lauffen

Stockacher Narrengericht

© dpa-infocom, dpa:230105-99-117583/2