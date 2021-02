Narren-Chef macht Zuschauern von öffentlichen Fasnets-Veranstaltungen Vorwürfe

Am Samstagabend kamen in Überlingen laut Polizei rund 50 Hänsele zusammen und über 200 Zuschauer waren zugleich auf den Straßen. Am Montagvormittag zogen dann rund 25 Narren durch Rottweil – auch hier kamen hunderte Zuschauer. In beiden Fällen griff die Polizei ein und löste die Veranstaltungen wegen Verstoßen gegen die Corona-Verordnung auf. Auch in Villingen ging eine größere Gruppe an Narren gemeinsam durch die Altstadt. Kleinere Konflikte zwischen Narren und Polizei gab es außerdem in Ravensburg und Tettnang.