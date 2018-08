Nagelsmann: Videoschiedsrichter in Köln sollen entscheiden

1899 Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat sich dagegen ausgesprochen, dass Schiedsrichter weiter anhand der Videobilder am Spielfeldrand Entscheidungen treffen. „Ein entscheidender Punkt ist, dass es nicht funktionieren wird, wenn der Referee an den Screen geht. Der Druck ist immens, es wird immer komplizierter für den Schiedsrichter“, sagte Nagelsmann am Donnerstag in Sinsheim. Stattdessen forderte der 31-Jährige dazu auf, die Szenen künftig im Kölner Video-Center final zu bewerten. „Die müssen in der Lage sein, diese Dinge zu entscheiden.“

Gleich beim ersten Saisonspiel beim FC Bayern München (1:3) war der Videobeweis mehrere Male zum Einsatz gekommen. Ein höchst strittiger Elfmeter für die Münchner, als Franck Ribéry zu Fall kam, wurde dagegen nicht überprüft. „Die Umsetzung ist das Entscheidende“, sagte Nagelsmann, der sich deutlich für die Beibehaltung des Videobeweises aussprach. Sein Appell an die Verantwortlichen: „Bitte entscheidet das an den sieben Screens und schaut nicht so viel Fernseher im Stadion!“

