1899 Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann sieht die Ansetzung der Fußball-Bundesliga für den Abend vor Heiligabend ganz gelassen. „Meines Wissens haben die meisten Geschäfte am 24. bis zwölf oder zwei Uhr offen. Es gibt sicher die eine oder andere Dame, die im Müller arbeitet und auch gerne zur Familie fliegt“, sagte der Coach am Donnerstag in Zuzenhausen. Die Kraichgauer spielen am 23. Dezember um 18.00 Uhr gegen Mainz 05 und bestreiten damit das letzte Liga-Spiel des Jahres. „Ich glaube, so schlecht geht es dem Fußballprofi an sich nicht, der kann auch am 23. mal spielen“, sagte Nagelsmann.

Der 31-Jährige verglich die Situation der Profis mit seinen alten Kumpels, die in den Handwerksberufen auch am 24. noch bis zum Nachmittag arbeiten. „Die gehen direkt unter den Weihnachtsbaum. Die kriegen es auch hin, also werden wir es auch hinkriegen“, sagte der Trainer. Für ihn sei es ärgerlich, dass die TSG den letzten Termin im alten und den ersten Termin im neuen Jahr habe: „Da gehen einem zwei Tage ab, was Pause und Vorbereitung angeht.“

