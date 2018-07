Nagelsmann lobt Hoffenheim-Profis: Saison könnte losgehen

Trotz eines Überangebots an Spielern bei 1899 Hoffenheim will Trainer Julian Nagelsmann keinen abgeben. Dies sagte der 31-Jährige zum Auftakt des Trainingslagers des Bundesligisten am Montag in Windischgarsten/Österreich. Bei der ersten Einheit stand der Champions-League-Teilnehmer mit 22 Feldspielern auf dem Platz. Insgesamt hat Nagelsmann aber 33 Profis für die erste Spielzeit in der Königsklasse zur Verfügung.

„Wenn die Saison jetzt losginge, wäre es okay“, sagte Nagelsmann, der mit dem Vorbereitungsstand zufrieden ist und die Spieler lobte: „Sie wirken total fokussiert, gierig und hungrig.“ Die Mannschaft sei deutlich weiter als vor einem Jahr und auch in großen Teilen zusammengeblieben.

Mittelfeldspieler Lukas Rupp (Kreuzbandriss) absolviert sein Aufbautraining in der Heimat. Benjamin Hübner (Wadenprobleme) und Robin Hack (grippaler Infekt) sind aber ebenso dabei wie der zuletzt lange verletzte Dennis Geiger. Der kroatische WM-Finalist Andrej Kramaric hat noch Urlaub.

Die Hoffenheimer haben bereits ein Trainingslager in Garmisch- Partenkirchen hinter sich. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der Offensive. „Wir wollen das Spiel im letzten Drittel üben, um Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu finden“, erklärte Nagelsmann.

Club-Infos zum Trainingslager

Spieler-Infos

Hoffenheimer Spielplan