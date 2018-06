Nachzug von Flüchtlingen bringt Kommunen in Bedrängnis

Die Kommunen im Südwesten dringen auf massive Unterstützung von Land und Bund beim Wohnungsbau für Flüchtlinge. Allein der Gemeindetag in Baden-Württemberg fordert eine Milliarde Euro im Jahr. Der Landkreistag bezeichnete das Wohnungsbauprogramm des Landes von 30 Millionen Euro pro Jahr als „Tropfen auf den heißen Stein“; nötig sei das „Zigfache“, um Flüchtlinge unterzubringen. Der Anspruch anerkannter Asylbewerber auf Familiennachzug werde in den kommenden Jahren den Bedarf nach Wohnraum deutlich erhöhen. „Wir müssen uns heute schon mit der Frage beschäftigen, wo die Gebäude herkommen“, sagte Gemeindetagspräsident Roger Kehle am Donnerstag in Aspach (Rems-Murr-Kreis).

Die Kommunen fordern, dass Bauvorschriften und Ausweisung von Bauflächen flexibler gehandhabt werden. Zwar könnten die Gemeinden nicht an der Sicherheit, etwa am Brandschutz sparen, angesichts der Notlage sollten allerdings Umweltauflagen ausgesetzt werden - etwa strenge Vorschriften zur Umsiedlung von Tieren, erläuterte Kehle. Der Vizechef des Landkreistages, Frank Hämmerle, mahnte allerdings: „Wir können mit solchen Bauprogrammen den Naturschutz nicht zubetonieren.“

Die geplante Drehscheibe für Flüchtlinge in Heidelberg ist aus Sicht des Landkreistages unzureichend. Das Land müsse endlich die Anregung seines Verbandes berücksichtigen, vier Aufnahmestellen in den Regierungsbezirken einzurichten, verlangte Verbandschef Joachim Walter. „Es ist dringend an der Zeit, den Vorschlag umzusetzen.“ Der Tübinger Landrat (CDU) erinnerte an die 90er Jahre, in denen Flüchtlinge in Freiburg, Reutlingen, Karlsruhe und Böblingen das gesamte Verfahren von der Registrierung bis zum Bescheid über den Asylantrag durchlaufen konnten. Ein solches System könne die Aufnahme der Flüchtlinge effizienter machen.

Laut Integrationsministerium sollen von nächster Woche an 3500 Flüchtlinge pro Woche an die Stadt- und Landkreise verteilt werden, doppelt so viele wie bislang. „Wir sind schon jetzt im Krisenmodus“, betonte Walter. Die Flüchtlinge sollten nach den Vorstellungen der Kreise bereits vorher alle Schritte des Verfahrens durchlaufen haben.

Beide Verbände hofften, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei dem Flüchtlingsgipfel in Berlin das Asylpaket mitträgt. Dieses umfasst, Albanien, Kosovo und Montenegro als weitere sichere Herkunftsländer einzustufen, Asylbewerber künftig länger in Erstaufnahmeeinrichtungen zu behalten und ihnen dort überwiegend Sachleistungen zu gewähren. Es sei auch im Interesse der Heimat der Asylsuchenden aus dem Westbalkan, dass diese zum Wiederaufbau zurückkehrten, so Walter. Kehle fügte hinzu, in sicheren Drittstaaten könnten eigene Stellen des Bundes oder der EU Asylanträge ermöglichen, ohne dass Menschen einreisen müssten. Eine generelle Anerkennungsquote von derzeit 40 Prozent zeige, dass viele aussichtslos kämen.

