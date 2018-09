Eine Nachttischlampe hat in einem Pflegeheim in Gondelsheim (Kreis Karlsruhe) einen Schwelbrand ausgelöst. Eine 85 Jahre alte Bewohnerin und ein Pfleger hätten dabei leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die Seniorin war demnach in der Nacht zum Montag offenbar eingeschlafen und die Lampe fiel um. Durch die Hitze habe die Matratze angefangen, zu schwelen. Ein Pfleger, der den Rauch bemerkte, rettete die 85-Jährige. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die beiden Verletzten kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei