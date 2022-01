Am Montagabend hat in Mannheim ein Nachtclub auf der Friesenheimer Insel gebrannt. Die Fabrikhalle, in der sich der Nachtclub befindet, brannte nahezu aus, teilte die Polizei mit. Warum es zu dem Brand kam, war bisher noch unbekannt. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Mitteilung der Polizei