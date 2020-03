Nachsorgeklinik Tannheim nach Corona-Befund geschlossen

Schlimme Folge durch Verschweigen: Die Nachsorgeklinik Tannheim für schwer kranke Kinder in Villingen-Schwenningen musste schließen, nachdem beim Vater eines Kindes Covid-19 nachgewiesen wurde. Nach Angaben der Klinik hatte der Mann zuvor verschwiegen, dass er im Risikogebiet Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) war, um die Reha für sein Kind nicht zu gefährden. Wie die beiden Geschäftsführer am Mittwoch mitteilten, wurde deshalb am Dienstag die gesamte Klinik geräumt. 60 Kinder und Jugendliche - mit ihren Familien 160 Menschen - mussten den Aufenthalt in der Klinik abbrechen. Auch 160 Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Die Klinik hofft, dass sie am 6. April wieder den Betrieb aufnehmen kann. Zuerst hatte der „Schwarzwälder Bote“ darüber berichtet.

Homepage der Klinik