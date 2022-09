Nachholbedarf in Mathe und Deutsch

Sie heißen zwar Vergleichsarbeiten (Vera), lassen laut Kultusministerium aber kaum Vergleiche zu. Dennoch zeigen die Leistungen der Achtklässler in Baden-Württemberg bei den jüngsten Tests klare Defizite auf. Wo diese besonders gravierend sind und was Ministerin Theresa Schopper (Grüne) dagegen tun will im Überblick.

Was ist Vera?

Bundesweit gibt es in den Klassenstufen 3 und 8 Vergleichsarbeiten. Da die gestellten Aufgaben nicht zwingend über die Jahre und mit anderen Bundesländern vergleichbar sind, sollen sie in erster Linie den Lehrkräften dazu dienen, Leistungsrückstände ihrer Schüler zu erkennen und an diesen zu arbeiten.

Das unterscheidet Vera etwa vom IQB-Bildungstrend, der alle Jahre die Fähigkeiten von Schülern bundesweit und über Jahre vergleichbar macht. Dessen Ergebnisse, heruntergebrochen auf die 16 Bundesländer, werden für Oktober erwartet.

Im März haben rund 78 000 Schülerinnen und Schüler im Südwesten an Vera 8 teilgenommen, am Freitag hat das Kultusministerium die Ergebnisse präsentiert. Fixpunkt ist der mittlere Bildungsabschluss, denn den streben die allermeisten Schüler mindestens an. Vera 8 soll zeigen, wie weit die Schüler von diesem Bildungsstandard, also dem nach Klasse 10, noch entfernt sind.

Was zeigen die Arbeiten?

Die Ergebnisse zeigen, dass über alle Schularten hinweg ein Drittel der Achtklässler noch nicht die Mindeststandards in Mathematik für den mittleren Schulabschluss erreicht. In Deutsch verfehlen diesen Standard bei der Rechtschreibung noch 19Prozent, beim Lesen noch 13 Prozent.

Im Fach Englisch liegen beim Leseverstehen noch 18 Prozent, beim Hörverstehen noch zehn Prozent der jungen Menschen unter dem Mindestniveau.

Lassen sich denn gar keine Vergleiche ziehen?

Doch, denn auch das Kultusministerium wollte wissen, wie sich die Schulzeit in den vergangenen beiden Jahren unter Corona-Bedingungen ausgewirkt hat. Deshalb seien zur besseren Vergleichbarkeit dieses Jahr Aufgaben gestellt worden, die Achtklässler auch vor der Pandemie bearbeitet hatten.

In Deutsch ergibt sich demnach ein Lernrückstand, der etwa einem Drittel des Schuljahres entspricht. In Mathematik entspreche er einem Zehntel des Schuljahres. In Englisch zeige sich indes ein Lernvorsprung von mehr als einem halben Schuljahr.

Wie fallen die Ergebnisse in den verschiedenen Schularten aus?

Extrem unterschiedlich. Am Gymnasium erreichen bereits fast alle Achtklässler den Mindeststandard, die allermeisten bereits das Regel- oder sogar Optimalniveau. An den Realschulen haben die Schülerinnen und Schüler noch etwas mehr Lernbedarf, an den Gemeinschaftsschulen ist der Rückstand noch größer, an den Haupt- und Werkrealschulen besonders groß.

Ein Blick auf die detaillierteren Auswertungen für Gemeinschaftsschulen und Realschulen zeigt, dass sich diese Kompetenz-Verteilung dort wenig überraschend fortsetzt. Schüler, die an Gemeinschaftsschulen auf Gymnasialniveau lernen, sind schon deutlich weiter als ihre Mitschüler, die auf mittleren oder grundlegendem Niveau lernen. Vergleichbar sind die Ergebnisse an den Realschulen, an denen Schüler auf mittlerem und grundlegendem Niveau lernen können.

Welche Faktoren spielen eine Rolle für den Lernerfolg?

„Schülerinnen und Schüler mit deutscher Alltagssprache erreichen wesentlich häufiger höhere Kompetenzstufen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die im Alltag eine andere Sprache sprechen“, heißt es im Bericht zu Vera 8. Kinder, die Zuhause kein Deutsch sprechen, sind sehr unterschiedlich auf die Schularten verteilt. Am Gymnasium beträgt ihr Anteil 8,4 Prozent, an den Haupt- und Werkrealschulen 37,2 Prozent.

Welche Schlüsse zieht Kultusministerin Schopper daraus?

Seit Jahren bescheinigen Vergleichsstudien wie der IQB-Bildungsmonitor dem Südwesten, nicht mehr mit den stärksten Bundesländern mithalten zu können. Die jetzigen Ergebnisse zeigten einmal mehr, dass Baden-Württemberg Nachholbedarf bei der Vermittlung von Basiskompetenzen habe, sagt Schopper. „Zudem zeigt sich, dass bei uns der Bildungserfolg noch zu sehr von der Herkunft abhängt.“

Um die Basiskompetenzen zu stärken, werde ihr Haus ein Programm namens „Starke BASIS!“ aufsetzen, das bestehende wie „Lesen macht stark“ und „Mathe macht stark“ ergänzen soll. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sollen zudem Schulen mit besonders benachteiligter Schülerschaft mehr Ressourcen bekommen und zunächst an manchen Grundschulen Teams aus Lehrern und weiteren Experten wie Sozialpädagogen oder Schulsozialarbeitern vor der Klasse stehen.

Reicht das?

Wegen des akuten Lehrkräftemangels sieht der Verband Bildung und Erziehung die Stärkung mancher Schulen zulasten anderer kritisch, da der Mangel so nur verschoben würde. Angesichts der Vera-Ergebnisse sei es kein Wunder, dass alle Eltern versuchten, ihre Kinder an Gymnasien unterzubringen, betont derweil der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Michael Mittelstaedt. Er fordert mehr als „Zusatzprogrämmchen“, wie er sagt. „Es braucht vor allem zuverlässige und qualitativ hochwertige Unterrichtsversorgung. Das wird mit multiprofessionellen Hilfskräften wohl nicht zu erreichen sein.“

Genau diese multiprofessionellen Teams begrüßt indes SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei.

Seine Partei habe diese längst gefordert. Die Schulen hätten aber noch deutlich mehr Unterstützung verdient.

„Im Koalitionsvertrag 2016 hat Grün-Schwarz der Qualität in der Bildung höchste Priorität eingeräumt – doch diesem Anspruch ist diese Koalition zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden“, kommentiert Timm Kern, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Schon seit der Regierungsübernahme von Winfried Kretschmann 2011 gehe es mit der Bildung im Land abwärts.

Das liege an klaren Fehlentscheidungen, so Kern – etwa daran, dass die Grundschulempfehlung nicht mehr verbindlich ist und allein der Elternwille über die weiterführende Schule entscheide.