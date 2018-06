An einer mutmaßlich zu tief hängenden WM-Flagge hat sich in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) ein Nachbarschaftsstreit entzündet. Ein 40-Jähriger habe die Flagge Spaniens an seinem Balkon aufgehängt, berichtete die Polizei am Dienstag. Der 57-Jährige Bewohner der darunterliegenden Wohnung habe sich am Montag daran gestört, dass die Flagge - seines Erachtens - zu tief angebracht war. Nach einer entsprechenden kritischen Äußerung habe der Flaggen-Aufhänger den 57-jährigen beleidigt. Zudem soll die Frau des mutmaßlichen Spanien-Fans mit einem Plastikstab nach dem Nachbarn geschlagen, ihn allerdings verfehlt haben. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Polizeimeldung