Nachbarin rettet Rollstuhlfahrerin aus brennender Wohnung

Eine Frau hat in Todtnau (Kreis Lörrach) eine Rollstuhlfahrerin aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Zuerst hieß es, dass sich die im Rollstuhl sitzende Bewohnerin noch in der Wohnung befinde, wie die Polizei mitteilte. Deshalb rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 62 Feuerwehrleuten und 12 Löschfahrzeugen an. Außerdem waren 6 Rettungswagen und die Bergwacht vor Ort. Doch eine Nachbarin hatte die Rollstuhlfahrerin schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus der brennenden Wohnung gerettet. Beide Frauen zogen sich eine leichte Rauchverletzung zu. Nach Angaben der Polizei brach der Brand wegen einer falsch eingeschalteten Herdplatte aus.

Pressemitteilung