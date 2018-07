Nachbarin hört Klopfgeräusche: Polizei rettet 88-Jährige

Eine aufmerksame Nachbarin hat in Künzelsau (Hohenlohekreis) einer 88-Jährigen aus einer Notlage geholfen. Die ältere Damen war in ihrem Badezimmer gestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten, wie die Polizei in Heilbronn am Mittwoch mitteilte. Durch Klopfzeichen, die sie mit ihrem Gehstock abgab, wurde eine Nachbarin am Dienstag aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Tür öffnen und befreiten die Seniorin aus ihrer misslichen Lage. Ein Rettungswagen brachte sich vorsorglich in eine Klinik.

