Nach zwei Siegen zum Start: KSC will Serie in Kiel ausbauen

Zweitliga-Spitzenreiter Karlsruher SC will seine Auftaktserie in der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel ausbauen. „Wir fahren mit einer breiten Brust dorthin“, sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Das notwendige Selbstbewusstsein für den Sonntag (13.30 Uhr/Sky) habe sich seine Mannschaft mit den Siegen in den beiden ersten Partien erarbeitet. „Wir wissen aber, dass wir keinen Schritt weniger tun dürfen. Wir müssen sogar eher einen Schritt mehr machen, um dort etwas mitzunehmen“, erklärte er.

Auch wenn Änderungen in der Aufstellung kaum zu erwarten sind, kann Schwartz zumindest theoretisch aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Burak Camoglu (Muskelfaserriss) steht weiter nicht zur Verfügung. Lukas Grozurek und Malik Batmaz, die Mitte der Woche wegen leichterer Fußblessuren vom Training pausiert hatten, stehen dagegen beide zur Verfügung.

Rund 1000 Karlsruher Fans werden trotz über 700 Kilometer Fahrstrecke ihrer Mannschaft in Kiel erwartet. „Das ehrt uns natürlich“, sagte Damian Roßbach, der sich vom 16. Tabellenplatz des Gegners nicht blenden lassen will. „Kiel hat viele junge, schnelle Spieler geholt. Das sind keine Schnecken“, warnte der KSC-Verteidiger. Wie die beiden letzten Gegner Dresden und Hannover präferiere auch Kiel das Ballbesitzspiel. „Das gibt uns allerdings auch Gelegenheit, unser schnelles Umschaltspiel zum Tragen zu bringen“, meinte er.

