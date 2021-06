Nach Zwangspause öffnet Besucherzentrum im Nationalpark

Von Schwäbische Zeitung

Auf etwa 3500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Auto einer 52-Jährigen entstanden ist, als sie am Montag gegen 15 Uhr beim Rückwärtsausparken in der Tiefgarage eines Möbelhauses in der Ailinger Straße in Friedrichshafen einen Betonpfeiler übersah. Während das Fahrzeugheck stark deformiert wurde, entstand am massiven Pfeiler kein Sachschaden, so die Polizei.