Nach Zusammenstoß mit Traktor: Fahrer aus Auto geschleudert

Ein Autofahrer ist in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) aus seinem Auto geschleudert worden, nachdem er auf den Anhänger eines Traktors aufgefahren ist. Der 78-Jährige verletzte sich am Dienstagnachmittag schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann prallte aus zunächst unbekannten Gründen auf den Anhänger. Danach verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte wieder mit dem Anhänger. Dabei wurde die Fahrertür des Autos abgerissen und der Mann aus dem Auto geschleudert. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch nicht abschließend geklärt.

PM der Polizei

