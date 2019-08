Nach Zeugenaufruf keine Spur von Sprachschülerin aus Vietnam

Auch nach einem öffentlichen Zeugenaufruf bleibt eine junge Sprachschülerin aus Vietnam verschwunden. Die 15-Jährige hatte ihren im Juni begonnenen Sprachkurs in Heidelberg Mitte Juli abgebrochen und war nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt. Es gebe keine neuen Erkenntnisse in dem Fall, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuletzt hatte die junge Frau telefonischen Kontakt mit ihrer Mutter am 18. Juli. Sie erschien auch nicht zum Ende Juli vorgesehen Rückflug nach Vietnam. Dort halten sich die Eltern laut Polizei auf. Es gibt den Angaben zufolge keine Hinweise, dass der Teenager Opfer einer Straftat geworden ist oder sich in einer hilflosen Lage befindet.

