Nach VfB-Aus: Matarazzo verabschiedet sich von Mannschaft

Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo hat sich am Dienstag von der Mannschaft des VfB Stuttgart verabschiedet. Rund eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Trainingseinheit am Nachmittag fuhr der 44-Jährige mit seinem Auto vom Vereinsgelände des Fußball-Bundesligisten. Den wartenden Journalisten winkte er freundlich aus dem Fenster zu.

Matarazzo war am Montag nach knapp drei Jahren als VfB-Trainer freigestellt worden. Die Schwaben sind als einziges Team in der laufenden Bundesliga-Saison noch sieglos und mit fünf Punkten Tabellenvorletzter. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen sie auf Schlusslicht VfL Bochum. Als mögliche Nachfolger für Matarazzo werden unter anderem Zsolt Löw, Gerardo Seoane, Sebastian Hoeneß und Peter Bosz gehandelt.

