Nach Vergewaltigungsfall in Freiburg werden acht weitere Männer angeklagt

Nach den ersten Anklagen im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Staatsanwaltschaft acht weitere Männer angeklagt. Ihnen werde Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt, berichtet das Magazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe. Damit seien alle zehn Festgenommenen in dem Fall angeklagt.

Bereits Mitte Februar hat die Staatsanwaltschaft Anklagen gegen den 22 Jahre alten Hauptbeschuldigten in dem Fall und einen weiteren Mann erhoben. Würden die Anklagen zugelassen, komme es in den nächsten Wochen vor dem Landgericht Freiburg zu Prozessen, hieß es.

Die Frau war den Angaben zufolge Mitte Oktober nach einem Discobesuch von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden. Nach der Tat hatte die Polizei insgesamt zehn Verdächtige festgenommen — acht Syrer im Alter von 18 Jahren bis 29 Jahren, ein 18 Jahre alter Algerier und ein 25-jähriger Deutscher ohne Migrationshintergrund. Alle sitzen in Untersuchungshaft.

Einen möglichen elften, unbekannten, Verdächtigen sucht die Polizei, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu dem Bericht am Freitag nicht äußern.